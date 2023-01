Avengers 5, Jonathan Majors vuole affrontare Thor:'Non ho paura di Chris Hemsworth'

La star di Avengers: The Kang Dynasty, Jonathan Majors, è stato intervistato da Nerbunker parlando del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, Kang il Conquistatore. L'attore ha svelato quale Vendicatore vorrebbe affrontare nel quinto film sugli Avengers che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025.

"Penso che dovremmo con Thor" ha risposto Majors alla domanda specifica su quale Vendicatore vorrebbe affrontare per primo in The Kang Dynasty, scritto da Jeff Loveness e diretto da Destin Daniel Cretton.

Incalzato nell'intervista sull'argomento, Majors si è dimostrato ironicamente spavaldo, affermando:"Non ho paura di Chris Hemsworth. Hai visto cos'hai fatto ora? [rivolto all'intervistatore]".



L'interlocutore di Nerdbunker ha risposto:"Potrei aver iniziato la trama dei prossimi film degli Avengers".

Un duello tra Kang e Thor potrebbe stuzzicare i fan e generare discussioni sui social, tra chi opterebbe per una vittoria di il Conquistatore e chi invece avrebbe fiducia in un successo del Dio del Tuono.



Non è stata ancora pubblicata la trama di Avengers: The Kang Dynasty ma tutto lascia ipotizzare che Kang il Conquistatore sarà il protagonista principale del film e probabilmente della prossima fase dell'MCU.

L'attore debutterà nel ruolo di Kang il Conquistatore in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, al fianco di Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Kathryn Newton.



Jonathan Majors ha elogiato i nuovi Vendicatori, definendoli impressionanti. La star sarà nel cast anche di Creed III, diretto da Michael B. Jordan e in uscita nel 2023.