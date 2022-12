Avengers 5, Jonathan Majors elogia il nuovo team di Vendicatori: 'Sono impressionanti'

Dopo le ultime indiscrezioni riguardanti la trama di Avengers: The Kang Dynasty, che vi abbiamo riportato pochi giorni fa, oggi torniamo a parlare dell'attesissimo film corale del Marvel Cinematic Universe, previsto per il 2025.

Come ben sapete, nella pellicola Jonathan Majors interpreterà Kang, il prossimo grande villain della Multiverse Saga dei Marvel Studios. L'attore, che abbiamo già visto nella serie televisiva Loki e che rivedremo prossimamente in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha anticipato alcuni dei personaggi che prenderanno parte al film:

"Sì, penso che questa nuova classe di Avengers sia piuttosto impressionante, sai?" Ha dichiarato Majors nella sua ultima intervista a Somos Geeks. "Letitia Wright, Florence Pugh, voglio dire, solo per citarne alcuni. Queste attrici sono l'avanguardia della loro generazione, nel MCU e anche al di fuori di esso."

In seguito, l'attore ha inoltre fatto il nome di Anthony Ramos, che interpreterà The Hood in Ironheart: "Sai, ci sono così tanti attori che sono stati arruolati in questo team del MCU che... mi piacerebbe recitare con loro, sai?" Ha continuato: "E quindi, ovviamente, mi piacerebbe collaborare con loro, fare sequenze di combattimento e raccontare una storia su grande scala. Non posso nominare nessuno in particolare, ma sono molto entusiasta di questo nuovo gruppo in arrivo. E ovviamente, se qualcuno degli originali vuole tornare per fare un tentativo, è il benvenuto".