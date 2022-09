Avengers 5: Jeff Loveness scherza con i fan dopo il suo annuncio

Come vi abbiamo già raccontato, Jeff Loveness sarà ufficialmente lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty, il prossimo film corale dei Marvel Studios in arrivo nel 2025.

Poco dopo l'annuncio, lo scrittore ha utilizzato i suoi social per rispondere ai numerosi fan che hanno ben accolto la notizia, scherzando e chiedendo loro di dare una mano per interpretare personaggi come Moon Knight, Vision e Hawkeye. Per chi volesse dare un'occhiata, vi lasciamo alcuni dei Tweet in calce alla notizia.

Jeff Loveness, ricordiamolo, sarà anche lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il terzo capitolo con protagonista lo Scott Lang interpretato da Paul Rudd. Il villain del film sarà una delle tante versioni di Kang, che naturalmente rivedremo in Avengers: The Kang Dynasty, primo film della grande conclusione divisa in due parti della Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe. Sarà seguito da Avengers: Secret Wars, che andrà a completare la Fase 6 dei Marvel Studios. Entrambi i film dovrebbero arrivare nelle sale nel 2025.

Rimanendo in ambito MCU, vi ricordiamo che al momento prosegue l'uscita settimanale degli episodi di She-Hulk, con protagonista Tatiana Maslany nei panni di Jennifer Walters. Per quanto riguarda invece i film, la prossima pellicola dei Marvel Studios in uscita è Black Panther: Wakanda Forever, che arriverà nella sale il prossimo 9 novembre.