Avengers 5: ecco cosa potrebbe raccontare il nuovo crossover Marvel secondo il produttore

Nel corso di alcune dichiarazioni precedenti, Kevin Feige aveva già chiarito che un nuovo film sugli Avengers non sarebbe arrivato in tempi brevi e che ci sarebbe stato da aspettare un bel po'. Adesso, comunque, Nate Moore - produttore degli Eterni - ha suggerito una possibile direzione per la trama del quinto Avengers in arrivo al cinema.

Nel corso di una visita sul set di Eternals nel 2020, il produttore Nate Moore era stato intervistato da ComicBook e questo è quello che ha detto a proposito di un eventuale Avengers 5: "Penso che si possa o non si possa, capisci cosa intendo? Penso che Avengers 4 sia stato intitolato Endgame per una ragione precisa. Non abbiamo ancora parlato in maniera seria nemmeno se un Avengers 5 ci sarebbe stato anche se credo che se lo vogliamo ci sarà sicuramente. Potremmo indirizzarlo verso qualcosa o potremmo dire invece: 'Ehi qui c'è un film standalone sugli Avengers'. E penso che se la storia è forte e interessa ad abbastanza gente, questi verranno a vederlo. Siamo dei nerd quindi ci piace raccontare storie che portino da qualche parte e ci piace seminare briciole di pane e vedere dove portano. Però sì, penso che il pubblico voglia anche essere sorpreso. Quindi in un certo senso non vogliamo dire: 'Avete visto quel trucco, facciamo ancora'. Qual è un nuovo modo per sorprendere le persone se, e quando avremmo fatto un film sugli Avengers, quale sarebbe la sua versione più divertente?".

Moore ha poi aggiunto che un eventuale Avengers 5 potrebbe essere un film più piccolo dei precedenti, ribadendo che ogni eventualità non è da escludere ai Marvel Studios: "Potrebbe essere qualsiasi cosa. Potrebbe essere l'opposto ed essere molto personale e piccolo, perché cosa ci sarebbe di più grande di Endgame? L'universo sta collassando? Non lo so. Oppure c'è un altro modo dove 'Oh qui c'è un film molto intelligente di Avengers alla Mission: Impossible che diventa più piccolo. Ripeto, possiamo giocare con ogni genere di idea ma penso che la porta sia un po' aperta e che il pubblico giocherà a seguirci".

Intanto, il Marvel Cinematic Universe dà il benvenuto a Will Poulter che interpreterà Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3. Nel frattempo, potete visualizzare i nuovi poster di Eternals che arriverà nelle sale a novembre.