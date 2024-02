Avengers 5, confermato il titolo ufficiale del nuovo film del Marvel Universe

Avengers 5 è attualmente in fase di lavorazione in casa Marvel Studios, ma in queste ore la Disney ha tenuto una ricca conferenza, e tra le tante informazioni diffuse ufficialmente o trapelate online per vie traverse c'è anche il titolo ufficiale del nuovo film della saga.

Come confermato dal calendario ufficiale delle nuove uscite Disney, che potete vedere nel post fornito in calce all'articolo, attualmente Avengers 5 è ancora intitolato Avengers: The Kang Dynasty, ovvero il titolo originale con il quale il progetto è stato conosciuto fin dal momento del suo primo annuncio ulfificlae durante l'ultima conferenza stampa che i Marvel Studios tennero al San Diego Comic-Con qualche tempo fa.

Nelle scorse settimane, soprattutto dopo il licenziamento di Jonathan Majors e un ipotetico raffreddamento della 'pista' Kang il conquistatore, sembrava che Avengers: The Kang Dynasty avesse cambiato titolo e fosse tornato ad un generico 'Avengers 5', con alcuni che avevano ipotizzato un possibile Avengers: Secret Wars: Parte 1 come titolo sostitutivo. Non è dato sapere se il calendario che la Disney ha fornito agli azionisti contenga il titolo definitivo con il quale il film arriverà effettivamente nelle sale oppure se al momento la compagnia abbia utilizzato The Kang Dynasty perché si tratta del primo e unico titolo annunciato in via ufficiale, ma si tratta comunque di un aggiornamento importante visti i tanti dubbi che aleggiano intorno al progetto.

Avengers: The Kang Dynasty è ancora atteso per maggio 2026.