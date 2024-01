Avengers 5: Colman Domingo è già Kang Il Conquistatore nella nuova fan-art

Il licenziamento recente di Jonathan Majors ha sicuramente cambiato le carte in tavola e i piani di produzione del Marvel Cinematic Universe. Moltissimi rumor vedrebbero Colman Domingo particolarmente vicino a diventare il sostituto ufficiale di Majors nei panni di Kang Il Conquistatore.

Mentre si parla già di un ipotetico rinvio di Avengers 5 e 6, i fan si sono già iniziati a lanciare nelle prime ipotesi riguardo un possibile casting di Colman Domingo che, al momento, sarebbe il candidato preferito dei Marvel Studios per rimpiazzare l'attore recentemente condannato per violenze e molestie. Avere un attore come Domingo sarebbe un ottimo punto di partenza per i Marvel Studios che potrebbero riprogrammare totalmente le sue uscite.

Ovviamente, i fan hanno già iniziato a pensare come l'attore potrebbe apparire nei panni del villain per eccellenza delle prossime fasi dell'MCU. Come al solito, molti si sono scatenati in montaggi e fan art che ritraggono Domingo nelle nuove vesti di Signore del Tempo. L'immagine è circolata alla velocità della luce sui social network tanto che, tantissimi appassionati, hanno iniziato a sperare che questo "sogno" si possa trasformare in una effettiva realtà.

Kang Dynasty ha nel frattempo cambiato il titolo in Avengers 5 proprio a causa dei tantissimi ritardi e problemi che sta subendo in fase di produzione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!