Avengers 5 in cerca di un villain: e se fosse Hulk?

Reddit, rifugio principale di coloro che sfornano le migliori (e a volte anche peggiori) teorie per ogni universo narrativo, ci regala una nuova potenziale storyline legata al MCU, questa volta con Hulk nei panni del villain di Avengers 5.

Dopo Avengers: Endgame e il concludersi dell'Infinity Saga (con Spider-Man: Far From Home), tutti i fan del Marvel Cinematic Universe hanno iniziato a chiedersi chi potrebbe essere il big villain delle prossime fasi, e quali sarebbero invece stati gli "antagonisti di mezzo".

E a proposito di questi ultimi, un utente Reddit ha reso nota quello che secondo lui potrebbe essere un valido percorso per i prossimi film dei Marvel Studios. Protagonista, anzi, antagonista? Hulk.

"Banner ha un braccio distrutto, e Natasha è morta, ma il merito della vittoria va a Tony quando è stato Hulk l'autore dello snap che ha riportato tutti in vita.

E con i suoi trascorsi nel faticare a tenere a freno a rabbia, nonostante la versione di Ruffalo sia più 'rilassata'...

Per me potrebbe andare così: Banner cade in preda alla depressione, pensando che se fosse stato forte come un tempo avrebbe potuto salvare Natasha e battere Thanos. Questo porterebbe a Devil Hulk, che nel MCU sarebbe fondamentalmente una versione violenta e in cerca di vendetta di World Breaker Hulk nata dalla rabbia e dal senso di colpa di Banner".

Scrive, citando la famosa run a fumetti World War Hulk, di Greg Park e John Romita Jr. Ma Hulk qui servirebbe solo da catalizzatore, perché poi il vero big villain sarebbe un altro...

"Potrebbe essere una minaccia ai livelli di Ultron, avrebbe il suo film, ma questo porterebbe al reale big villain delle nuove fasi. In Questo caso si potrebbe introdurre Galactus perché il livello d'energia sprigionato da Devil Hulk attirerebbe l'attenzione di Silver Surfer" aggiunge infatti nei commenti l'autore della teoria.

Mentre molti puntano sul caro vecchio Doctor Doom come prossimo cattivo principale, c'è infatti chi parteggia per il Divoratore di Mondi, Galactus (che sarebbe anche un'ottima scusa per introdurre il personaggio di Silver Surfer), che stando alle ipotesi dell'utente, proprio Banner aiuterebbe a "richiamare".

Voi che ne pensate? La trovate una teoria plausibile, o piuttosto azzardata? Fateci sapere nei commenti.