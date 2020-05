Avengers: ecco le 5 battaglie più epiche del Marvel Cinematic Universe!

Dopo aver passato in rassegna i supereroi Marvel più potenti, è ora di parlare degli spettacolari combattimenti a cui gli Avengers hanno partecipato nei vari film del MCU.

Nel corso degli anni abbiamo visto i nostri beniamini intenti a cacciarsi nelle situazioni più assurde, tra spietati alieni, Gemme dell'Infinito e contorti viaggi nel tempo: con presupposti del genere non è possibile non incappare, di tanto in tanto, in una spettacolare battaglia contro il nemico di turno.

È proprio in momenti del genere che abbiamo avuto occasione di ammirare i vari poteri degli eroi in azione, anche grazie a delle coreografie studiate nei minimi dettagli, volte ad esaltare l'alta sinergia tra i colleghi Avengers. Non sono mancati neanche i colpi di scena, tra guerre civili ed incredibili disfatte, ed è per questo che abbiamo deciso di stilare una classifica con i 5 scontri più epici mai visti, disponibile sul video in alto e sul canale You Tube di Everyeye Plus.

Cosa ne pensate? Siete d'accordo con la classifica? Qual è il vostro scontro preferito tra quelli visti nel Marvel Cinematic Universe? Fatecelo sapere nei commenti! Dato che i supereroi hanno avuto il loro momento di gloria, è giusto fare spazio anche per i nemici che hanno avuto il coraggio di affrontarli: per questo vi consigliamo anche la nostra top 5 dei villain Marvel.