Avengers 5 e 6 saranno rinviati? Quali eroi saranno nel team? Parla famoso giornalista

Mentre emergono i primi rumor sul nuovo attore di Kang il conquistatore, il famoso insider e giornalista di The Cosmic Circus Alex Perez ha diffuso nuove anticipazioni sul Marvel Universe, in particolare legati ai prossimi film degli Avengers.

Nel partecipare ad un Q&A di 'nuovo anno' sul social network X, infatti, Perez ha anticipato nuovi dettagli relativi ad Avengers 5 e Avengers 6, parlando sia della possibile formazione del team sia di un possibile rinvio delle date d'uscita, attualmente previste per maggio 2026 e maggio 2027.

Per Perez, la formazione degli Avengers nel prossimo film della saga sarà composta da Captain America, Spider-Man, Captain Marvel, il nuovo Falcon, Hulk, Wong, Valchiria, Shang-Chi, Katy, Ant-Man e Wasp. Le grandi assenze di Thor e Doctor Strange si spiegano con i progetti stand-alone in sviluppo Thor 5 e Doctor Strange 3 (sibillino il post su Doctor Strange, che recita: 'Doctor Strange è impegnato con Clea in Doctor Strange 3 ma non mi aspetto che sarà in Avengers 5, se il film finirà come mi è stato detto...'). Lo scooper assicura che Spider-Man sarà in Avengers 5 anche se non ha più legami con il team dopo No Way Home e 'nonostante quello che accadrà in Spider-Man 4', mentre Ms Marvel non farà parte della squadra dato che sarà impegnata con i suoi Young Avengers. Allo stesso modo, in Avengers 5 non ci saranno i Fantastici 4, contrariamente a quanto avvenuto con i Guardiani della Galassia in Avengers: Infinity War.

Le cose cambieranno però in Avengers: Secret Wars, con Perez che fa sapere: "Mi aspetto che TUTTI saranno in Secret Wars. Ma qui sto parlando dell'attuale formazione degli Avengers per Avengers 5". Inoltre lo scooper ha anche avvertito che Avengers 5 non uscirà nel 2026 come previsto, perché i Marvel Studios dovranno rinviarlo a causa del 'tanto altro lavoro da fare sui film che lo precedono', e che saranno essenziali per la Saga del Multiverso prima di potersi 'tuffare' nei crossover degli Avengers.

Recentemente, sempre Alex Perez di The Cosmic Circus ha pubblicato un lungo editoriale pieno di anticipazioni e leak sul futuro del MCU e della Saga del Multiverso.