Avengers 5 e 6 diventeranno Secret Wars Parte 1 e 2? The Kang Dynasty potrebbe sparire

A poche ore dall'addio di Destin Daniel Cretton alla regia di Avengers: The Kang Dynasty, in queste ore sono emerse grosse novità in merito ai prossimi due film della saga degli Avengers, che rappresenteranno il gran finale della Saga del Multiverso.

Con Destin Daniel Cretton libero di concentrarsi sulla serie tv Wonder Man e sul film Shang-Chi 2 e anche su nuovi titoli MCU non ancora annunciati, i Marvel Studios inizieranno presto la ricerca del nuovo regista a cui affidare Avengers: The Kang Dynasty, ma ora la novità è che il progetto per i due film della saga potrebbe cambiare: secondo il noto insider Jeff Sneider, infatti, l'idea di Kevin Feige è quella di avere lo stesso regista sia per Avengers 5 che per Avengers 6, considerato che si tratta "essenzialmente di un unico film diviso in due parti" e che proprio per questo motivo Destin Daniel Cretton avrebbe deciso di uscire dal progetto per dedicarsi ad altre uscite Marvel.

Lo scoop di Sneider però non si ferma qui, dato che il giornalista riferisce che alla fine il titolo 'The Kang Dynasty' potrebbe sparire del tutto, con i due progetti che saranno semplicemente ribattezzati Avengers: Secret Wars - Parte 1 e Avengers: Secret Wars - Parte 2. Da notare, a tal proposito, che stando a quanto rivelato in queste ore da Kevin Wright, produttore della seconda stagione di Loki, Michael Waldron sta scrivendo sia Avengers 5 che Avengers 6, dunque la scelta di affidare i due progetti allo stesso regista potrebbe seguire la medesima logica, specialmente se la Marvel opterà per la formula Parte 1 e Parte 2.

Curiosamente, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame vennero annunciato in origine come Avengers: Infinity War Parte 1 e Parte 2, prima della decisione di dividere le due opere in due film distinti. La Saga del Multiverso invertirà questo processo? Staremo a vedere. Quel che è certo è che chiunque accetterà questo compito sarà molto impegnato da qui al 2027.