Avengers 5: 5 titoli alternativi perfetti per sostituire The Kang Dynasty

Come confermato ufficialmente questa settimana dal The Hollywood Reporter, Avengers: The Kang Dynasty cambierà titolo, con i Marvel Studios che elimineranno il nome di Kang il conquistatore dal sottotitolo del quinto episodio della saga degli Avengers.

In attesa di ulteriori novità dalla Disney, nell'elenco qui sotto vi proponiamo 5 alternative per il titolo di Avengers 5:

Avengers: Secret Wars - Parte 1 : la mossa più immediata e semplice potrebbe essere quella di affibbiare ad Avengers 5 il sottotitolo di Secret Wars, e dividere il grande progetto in due parti. Del resto è un'eventualità di cui si parla da diverso tempo, fin da quando è trapelata la voce secondo cui i Marvel Studios vorrebbero affidare i due film allo stesso regista.

: la mossa più immediata e semplice potrebbe essere quella di affibbiare ad Avengers 5 il sottotitolo di Secret Wars, e dividere il grande progetto in due parti. Del resto è un'eventualità di cui si parla da diverso tempo, fin da quando è trapelata la voce secondo cui i Marvel Studios vorrebbero affidare i due film allo stesso regista. Avengers: Time Runs Out : ormai è chiaro che tra i due crossover di Secret Wars della Marvel Comics, quello degli anni '80 e quello del 2015, i Marvel Studios abbiano preso maggiore ispirazione dal più recente. In questo contesto, il fumetto Time Runs Out è stato un vero e proprio prologo di Secret Wars, e potrebbe adattarsi bene ad Avengers 5 (a meno che, come anticipato dalle indiscrezioni, Doctor Strange 3 non sarà un adattamento di Time Runs Out).

: ormai è chiaro che tra i due crossover di Secret Wars della Marvel Comics, quello degli anni '80 e quello del 2015, i Marvel Studios abbiano preso maggiore ispirazione dal più recente. In questo contesto, il fumetto Time Runs Out è stato un vero e proprio prologo di Secret Wars, e potrebbe adattarsi bene ad Avengers 5 (a meno che, come anticipato dalle indiscrezioni, Doctor Strange 3 non sarà un adattamento di Time Runs Out). Avengers Uniti : forse scontato, magari un po' troppo romantico e poco legato alla Saga del Multiverso, ma considerando che Avengers 5 sarà il grande ritorno sul grande schermo dei supereroi dal 2019, anno d'uscita dell'epocale Avengers: Endgame, un titolo del genere conquisterebbe immediatamente il pubblico.

: forse scontato, magari un po' troppo romantico e poco legato alla Saga del Multiverso, ma considerando che Avengers 5 sarà il grande ritorno sul grande schermo dei supereroi dal 2019, anno d'uscita dell'epocale Avengers: Endgame, un titolo del genere conquisterebbe immediatamente il pubblico. Avengers: Battleworld : un riferimento al Battleworld, il mondo alternativo creato nei fumetti come ambientazione delle Secret Wars, essenzialmente un'amalgama di tutti gli universi del Multiverso nata dalle Incursioni. Allo stesso tempo, il Battleworld è il mondo su cui fu ambientato il crossover degli anni '80, quindi accontenterebbe tutti i fan della Marvel. Da notare che, secondo le indiscrezioni, chiaramente non confermate, Avengers 5 porterà Battleworld nel MCU, con tutti i film in uscita tra Avengers 5 e Avengers: Secret Wars che avranno luogo in questa realtà alternativa.

: un riferimento al Battleworld, il mondo alternativo creato nei fumetti come ambientazione delle Secret Wars, essenzialmente un'amalgama di tutti gli universi del Multiverso nata dalle Incursioni. Allo stesso tempo, il Battleworld è il mondo su cui fu ambientato il crossover degli anni '80, quindi accontenterebbe tutti i fan della Marvel. Da notare che, secondo le indiscrezioni, chiaramente non confermate, Avengers 5 porterà Battleworld nel MCU, con tutti i film in uscita tra Avengers 5 e Avengers: Secret Wars che avranno luogo in questa realtà alternativa. Avengers Forever: un titolo che fa riferimento ad un famoso fumetto degli Avengers con una storia incentrata proprio sul Multiverso e Kang il conquistatore. Come ricorderete, il titolo Avengers Forever era anche trapelato in un leak di qualche tempo fa dedicato al futuro del MCU nel quale, per la prima volta, si era parlato del possibile 'soft-reboot' del franchise al termine della Saga del Multiverso, eventualità più volte corroborata da allora grazie a nuove fonti.

Vi ricordiamo che Avengers 5 sarà il primo film degli Avengers nella Saga del Multiverso e sarà legato ad Avengers: Secret Wars, che invece rappresenterà il finale della storyline. I due film sono attesi attualmente per maggio 2026 e maggio 2027.