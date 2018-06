Avengers 4: ecco a voi il primo spettacolare 'leak': guardate!

La news contiene spoiler di Avengers: Infinity War e immagini "leaked" di Avengers 4 per cui, se non avete ancora visto il terzo cinecomic sui Vendicatori, non proseguite con la lettura della notizia che segue.

In questa nuova immagine leaked si vedono i Vendicatori con i loro nuovi costumi e con acconciature più riconoscibili (vedi la Vedova Nera che torna ai capelli rossi e Cap che è senza barba), oltre a new entry del calibro di Captain Marvel, che ormai tutti sapevamo sarebbe arrivata, e il ritorno di Ant-Man, Hulk e Occhio di Falco.

Inoltre, c'è una foto sfocata di una concept art del Titano Pazzo, con un'arma che si è vista diverse volte spuntare nelle action figures di quest'anno, ma che non abbiamo ancora visto in Avengers: Infinity War e sarà presumibilmente usata da Thanos nel prossimo film.

Non sappiamo con certezza se queste immagini siano fan made oppure no, ma di certo mostrano dei dettagli particolarmente indicativi di come potremmo aspettarci di vedere i Vendicatori nel prossimo cinecomic dei fratelli Russo, e quindi parrebbe qualcosa di originale.

Tuttavia, come sempre, prendiamo la notizia con le pinze e aspettiamo notizie ufficiali che, sicuramente, non tarderanno ad arrivare dal momento che Avengers: Infinity War sta per terminare la sua corsa al botteghino.

Per adesso diteci, che ne pensate? Vi piace l'immagine? E quella di Thanos? Diteci tutto nei commenti!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."