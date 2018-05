Avengers 4: Vedova Nera e Capitan America avranno un ruolo fondamentale nel film

Durante una recente intervista rilasciata al New York Times, gli sceneggiatori di Avengers: Infinity War Christopher Markus e Stephen McFeely hanno dichiarato che Capitan America e la Vedova Nera svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attesissimo sequel Avengers 4.

Come ormai sappiamo, i personaggi impersonati dalle star Chris Evans e Scarlett Johansson non hanno trovato molto spazio di manovra all'interno dei 149 minuti di Avengers: Infinity War, ma a quanto pare avranno occasione di rifarsi durante gli eventi del prossimo film.

Parlando col New York Times, Markus e McFeely hanno spiegato cosa significhi scrivere un blockbuster moderno per un pubblico così consapevole come quello della cultura dei pop. Tenendoci a sottolineare come i Marvel Studios non abbiano neanche per un momento interferito col loro lavoro di sceneggiatori, senza mai dare indicazioni su quale personaggio avrebbe dovuto prendere le redini del gruppo durante la storia o dove la storia stessa dovesse andare a parare, i due autori hanno dichiarato che "sapevamo fin dall'inizio come volevamo far concludere la nostra storia, non iniziamo mai a scrivere se non conosciamo gli esiti finali."

Riguardo ai personaggi di Capitan America e Vedova Nera, Markus e McFeely si sono detti "consapevoli del fatto che avrebbero avuto dei ruoli relativamente piccoli in Avengers: Infinity Wars, perché poi saranno fondamentali per gli eventi del prossimo film.”

McFeely ha aggiunto: "Ci siamo presi la libertà di sfruttarli più avanti."

Avengers 4 uscirà nei cinema di tutto il mondo il 3 maggio 2019. Dopo la recente rivelazione del logo ufficiale del film iniziano a susseguirsi anche i primi dettagli legati alla trama e i rumors dal set del film