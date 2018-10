Avengers 4: una star del cast ha girato dei reshoot ad Atlanta?

Una delle star del Marvel Cinematic Universe è volata ad Atlanta nel fine settimana per girare alcuni reshoot di Avengers 4. Dal mese scorso sono in corso delle riprese aggiuntive del blockbuster dei Marvel Studios, con alcuni attori che sono tornati sul set per terminare le rispettive partecipazioni alla pellicola dei Russo.

La star in questione sarebbe Tom Holland, che quindi sembra certo che tornerà nel film che chiude la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Negli scorsi giorni hanno partecipato alle riprese ad Atlanta anche Pom Klementieff e Tessa Thompson. Su Twitter un utente ha condiviso un'immagine di Tom Holland in volo da Atlanta a New York, dando quindi l'impressione ai fan che il giovane attore fosse in città per le riprese di Avengers 4. Holland è impegnato in questo periodo anche sul set di Spider-Man: Far From Home, che ha visto alcuni mesi di produzione anche in Europa.

Non è ancora chiaro quali saranno i personaggi che sono scomparsi al termine di Infinity War, che compariranno anche in Avengers 4, e ogni possibilità non viene esclusa.

Il film segnerà un passaggio importante all'interno dell'MCU quindi molte sorprese e novità potrebbero essere dietro l'angolo. Nel frattempo Spider-Man continua la sua attività sul set e sembra molto probabile la sua presenza nel cast di Avengers 4.