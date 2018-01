Avengers 4: una foto dal set ci mostra una location che conosciamo bene

E' appena uscita una foto dal set diche ci mostra un posto conosciuto. O, quantomeno un posto che gli somiglia! Il set sarà quello di Atlanta

E' online una nuova foto dal set di Avengers 4, con Robert Downey Jr. La location la conosciamo o almeno sembra! Sembra cioè l'hangar usato in Age of Ultron, quando un nuovo gruppo di Vendicatori si ritrova insieme, pochi momenti prima che Captain America venga tagliato fuori mentre dice Avengers Assemble!

Questo fa aprire diverse domande riguardo la possibile trama del quarto cinefumetto Marvel Studios dedicato ai Vendicatori. Chi sopravviverà? Dobbiamo aspettare il 2019.

Sinossi: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Per adesso aspettiamo che arrivi il 25 aprile 2018, quando Avengers: Infinity War arriverà al cinema!