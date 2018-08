Avengers 4: una fan art immagina un finale che è una dolce reunion diventata virale

La notizia che segue contiene spoiler di Avengers: Infinity War per cui, se non avete ancora visto il film (che è da ogi disponibile in home video), non proseguite oltre.

Qualcuno ha seguito alla lettera il consiglio di uno degli attori di Avengers: Infinity War, Sebastian Stan il quale, durante una recente intervista, aveva consigliato ai fan scioccati dalla fine del film, di creare loro il finale che vorrebbero vedere per i propri personaggi.

Di sicuro la fine di Avengers 3, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo non ha solo sconvolto e scioccato i fan, ha anche creato i presupposti per mille e mille fan-theory su come potrebbe eventualmente proseguire la storia in Avengers 4, il cinecomic sempre diretto da loro che vedremo a fine primavera 2019, pellicola che segnerà ufficialmente la fine della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e l'inizio della successiva, la Fase 4 il cui primo film arriverà poco dopo, Spider-Man: Far From Home, cioè.

Un fan ha postato su Instagram una concept che mostra una reunion molto romantica: Peggy Carter e Captain America finalmente insieme. Ma, se ci pensate bene, per quanto bella possa essere questa immagine, non fa ben sperare per il destino della Sentinella della Libertà... Del resto Peggy è morta in pace, dopo aver vissuto una vita piena e lunghissima, quindi chissà...

Ma godiamoci questa immagine per quello che è, una bella creazione di qualcuno molto romantico. Secondo voi come svilupperanno la storia in Avengers 4? Rammentateci le vostre opinioni nei commenti!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers: Infinity War è attualmente disponibile in digitale e home video.