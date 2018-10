Avengers 4: una famiglia intera si è vestita da Vendicatori per Halloween!

Gli Avengers come non li avete mai visti! Avengers 4 arriverà in sala solo nella primavera del 2019 ma una famiglia si è vestita da Eroi più Potenti della Terra per Halloween e sono stupendi!

Una famiglia di cinque persone ha portato il cosplay a livelli straordinari: si sono infatti vestiti da Vendicatori e il risultato è sorprendente! Mamma Vedova Nera, papà Captain America, e i bimbi, rispettivamente, da Iron Man, Scarlet Witch e Thor. Date un'occhiata in calce alla notizia e diteci cosa ve ne pare.

Di sicuro sono bellissimi e azzeccatissimi nei ruoli! Noi, nel frattempo, aspettiamo trapidando l'arrivo sia del trailer che (conseguentemente, si spera), del titolo di Avengers 4. La pellicola diretta dai fratelli Russo concluderà la storia iniziata nel 2012 da Joss Whedon con il primo Avengers e ci spiegherà come andrà a finire la disfatta subita dagli Eroi più Potenti della Terra in Avengers: Infinity War, un film che ha lasciato il fandom Marvel in uno stato di costante tensione e volontà irrequieta di conoscere il seguito.

Mentre attendiamo ecco questo bel nucleo familiare, che ha postato questa immagine su Reddit, da dove poi è diventata virale. In fin dei conti sono straordinari e hanno fatto molto bene a mostrarsi al mondo, che ne dite?