Avengers 4: tutti i nuovo rumor sul trailer in arrivo

Dopo Avengers: Infinity War, i fan sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nell'attesissimo Avengers 4, in uscita nei cinema a maggio 2019 per la regia dei fratelli Joe & Anthony Russo.

Ma ad oggi 30 ottobre, ancora non sappiamo né il titolo ufficiale né tanto meno quando arriverà un primo teaser trailer del cinefumetto. Ora c'è un nuovo report lanciato da Screenrant ma originato, in realtà, da un profilo russo dedicato alle musiche dei trailer di vk. Secondo questo sito, infatti, il trailer della pellicola arriverà effettivamente entro la fine di novembre e, a quanto pare, utilizzerà Dust and Light di Twelve Titans Music come colonna sonora (era stata utilizzata anche per il trailer de Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate).

Inoltre il sito sembra confermare Avengers: Annihilation come titolo del cinefumetto. Chiaramente tutte queste informazioni - sia la musica utilizzata che lo stesso titolo - non sono confermate ufficialmente ed è da prendere il tutto con le 'pinze'.

In Avengers 4 torneranno i Vendicatori superstiti del precedente episodio, di nuovo contro la minaccia di Thanos (Josh Brolin). Gli eroi di casa Marvel dovranno escogitare un piano per far tornare tutto alla normalità. La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo per il prossimo maggio.