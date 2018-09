Avengers 4: tutte le ultime novità dal web riguardo l'atteso cinecomic della Marvel

Continuano le riprese aggiuntive di Avengers 4 e, in attesa di un titolo ufficiale (che dovrebbe essere svelato dai Marvel Studios entro fine anno), continuano ad arrivare anche dettagli e indiscrezioni dal web.

Arriva in rete, ad esempio, un nuovo scatto dal set del cinecomic con Gwyneth Paltrow - che aveva già annunciato il suo ritorno nei panni di Virginia 'Pepper' Potts - in compagnia di Tony Stark a.k.a. Iron Man in persona, Robert Downey Jr.: trovate questo scatto comodamente dopo il salto.

Uno dei grandi assenti dell'ultimo Avengers: Infinity War è stato, sicuramente, il Clint Barton/Occhio di falco di Jeremy Renner che, secondo i registi del film (i fratelli Russo) sarà uno dei principali protagonisti del nuovo film. Ed ecco arrivare anche uno scatto dal set di Renner, visibilmente 'ferito', nei panni di Occhio di falco: anche questo è visibile qui sotto.

Infine un'altra foto apparsa sul rete che ha fatto discutere un po' i fan e alimentato delle speculazioni sul potenziale ritorno del personaggio di Korg. Infatti, nello scatto che trovate sempre qui sotto, troviamo il cast e la crew di Avengers 4 in una pausa dalle riprese in compagnia di Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok ma anche "interprete" di Korg. Sarà possibile?