Avengers 4: Tom Hiddleston commenta il destino di Loki

Attenzione se non avete visto Avengers: Infinity War, il consiglio è quello di non proseguire con la lettura di questo articolo onde non rovinarvi la visione del film.

In una recente apparizione, Tom Hiddleston ha parlato del fatto se il personaggio di Loki sia o no effettivamente morto in Avengers: Infinity War. Pur con questo elemento, i fan continuano comunque a sperare in suo ritorno, soprattutto in virtù del fatto che Loki è già morto apparentemente nei primi due film dedicati a Thor. In Avengers: Infinity War viene strangolato da Thanos all’inizio del film, ma è veramente finita per il dio dell’inganno?

Nel corso dell’ACE Comic-Con, l’attore ha parlato proprio del destino del suo personaggio: “Ascoltate... ho sentito le teorie più diverse circa questo argomento. Un paio di settimane fa ero in un parco a Londra e alcuni ragazzi arrivano e mi salutano e poi mi fanno la stessa domanda. Mi dicono: “Ci serve la risposta a questa domanda. Tutte le altre volte che Loki era morto sta per pugnalare con la mano destra, mentre stavolta lo fan con la mano sinistra. E io ero tipo: ‘Che incredibile attenzione ai dettagli’”. Pressato da Elizabeth Olsen, Hiddleston ha aggiunto di non sapere lui stesso la risposta: “Le vostre ipotesi sono buone quanto le mie”.

Il fatto che Tom Hiddleston stesso non conosca il destino del suo personaggio non è sorprendente; la Marvel ha mantenuto un tale riserbo nel corso delle riprese di Avengers 4 che nemmeno gli attori coinvolti erano consci di tutto. Il personagio di Loki, comunque, dovrebbe comparire uno show televisivo tutto suo.

La maggior parte delle riprese di Avengers 4 si è svolta all'interno di un teatro di posa, quindi in queste settimane gli scatti rubati dal set e trapelati online sono stati rari, e includevano personaggi risparmiati dallo sciocco di dita di Thanos, come Capitan America, Black Widow e Ant-Man. Molti fan hanno teorizzato che la trama girerà intorno ai viaggi nel tempo, e recentemente il regista di Ant-Man & The Wasp Peyton Reed ha definito questa ipotesi una "concreta possibilità". Inoltre, è opinione comune che Occhio di Falco, che si è ritirato dal suo ruolo di Avenger dopo Captain America: Civil War, tornerà sotto l'identità del vigilante Ronin.

