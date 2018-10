Avengers 4: The Rock si congratula con Chris Evans

Dwayne 'The Rock' Johnson, star del franchise di Fast and Furious, appresa la notizia che Chrs Evans ha concluso le riprese nei panni di Captain America in Avengers 4, è corso su Twitter per congratularsi col collega.

"Le riprese di Avengers 4 sono terminate", si legge nel post di qualche giorno fa di Evans. "Oggi è stata una giornata davvero emozionante, per non dire di più. Recitare in questo ruolo negli ultimi 8 anni è stato un vero onore. A tutti, quelli davanti e dietro alla telecamera e al il pubblico: grazie per i ricordi! Vi sarò eternamente grato".

Qualche ora fa, The Rock ha risposto con il seguente messaggio: "Che avventura che hai avuto, fratello ... Congratulazioni per aver portato in vita un personaggio così iconico. Continua a dare del tuo meglio!"

Come al solito, potete leggere entrambi i tweet in calce alla notizia.

Secondo voi sarà davvero la fine per il Captain America di Chris Evans? Fatecelo sapere nei commenti!

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers 4 arriverà nei cinema di tutto il mondo nell'aprile 2019. Il cast comprenderà Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel.