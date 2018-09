Avengers 4: è tempo di fan art! Da Spider-Man a Captain Marvel ecco le ultime creazioni!

La notizia contiene degli spoiler che riguardano Avengers: Infinity War per cui, se non lo avete ancora visto, non proseguite oltre. Tuttavia, vi ricordiamo che il cinefumetto diretto dai fratelli Russo è attualmente disponibile in home video.

Chi è rimasto scioccato e sconvolto dagli eventi narrati in Avengers: Infinity War non può far altro che cercare di darsi pace fino a quando non arriverà sul grande schermo il capitolo successivo, Avengers 4, pellicola diretta ancora una volta dai fratelli Russo la quale, in questi giorni, sta subendo dei reshoot, oltre ad alcune riprese aggiuntive che, almeno stando alle fonti recenti, prevederebbero maggior tempo speso in Wakanda. Lo stesso Dave Bautista, interprete del personaggio di Drax il Distruttore nel Marvel Cinematic Universe, ha detto di essere in procinto di lavorare a un paio di giorni di ulteriori riprese che prevedono la presenza del Guardiano "invisibile".

Ma ci sono gli artisti... E si sa, chi ha un animo creativo esprime le proprie emozioni sulla carta o su Photoshop e dunque sono ormai mesi che continuiamo a vedere opere realizzate da maghi della computer grafica, che sono a volte piene di pathos, altre piene di voglia di vendetta. Oggi ve ne mostriamo un paio e sono una commovente, l'altra (in prospettiva), auspicabile.

Nella prima fan art c'è un triste Peter Parker che guarda un monumento in memoria di Tony Stark e, nonostante sia una bella immagine, non fa esattamente sperare in bene per il personaggio del tycoon nella prossima avventura dei Vendicatori (chiaramente è una fan art e non c'è nulla di ufficiale, è farina del sacco dell'artista e niente di più); nella seconda c'è l'eroina "più potente del MCU", Carol Danvers, che fronteggia il Titano Pazzo e stavolta è lei ad avere il Guanto dell'Infinito con sopra tutte le gemme e Thanos quello che finisce polverizzato. Notevole!

"raichu.copper "Noi ci ricordiamo di te, Mr.Stark"

Finalmente sono tornato dopo un lunghissimo break e ho deciso di iniziare a postare alcuni artwork nei prossimi 100 giorni. Possono ssere immagini vettoriali o fan art oppure cose che mi hanno chiesto dei clienti. Lo faccio per spingermi a migliorare e non procrastinare mai più.. Spero di riuscirci. Grazie per essere acora qui a seguirmi.

raichu.copper"Thanos non avrà nulla oltre a polvere e sangue."

Questa è la mia prima artwork di Captain Marvel e anche se ci sono molte versioni di lei là fuori con il Guanto, sono sorpreso che nessuno abbia ancora pensato di farne una del genere e che dire, l'idea mi è letteralmente SCHIOCCATA in testa!100 days of artwork: 7/100 Original Captain Marvel Back sculpt by Ken Calvert on ArtStation

Original Captain Marvel Back sculpt by Ken Calvert on ArtStation

Allora, che ne dite? Vi piacciono? Fateci sapere cosa pensate di questi due disegni nei commenti, qui sotto! Captain Marvel arriverà in sala l'8 marzo prossimo, poi sarà il turno di Avengers 4 a maggio e ancora Spider-Man: Far From Home a luglio, tutti e tre in uscita nel 2019.