Avengers 4: sono in corso i casting per le riprese aggiuntive!

Secondo le ultime notizie rilasciate online i fratelli Russo sarebbero in corso di casting per i reshoot di Avengers 4. Dal momento che ci saranno anche delle riprese in più (ieri abbiamo dato la notizia del lavoro ulteriore per aggiungere minuti di Wakanda alla pellicola), siamo curiosi di vedere chi si cerca. Allerta SPOILER.

Da un paio di giorni Avengers: Infinity War è disponibile per la visione home video ma l'attenzione è già tutta focalizzata sul capitolo successivo, Avengers 4, che non ha ancora un titolo ufficiale, perché tutti vogliamo sapere come va a finir la storia.

In Avengers: Infinity War la maggior parte dei Vendicatori è stata spazzata via dallo schiocco di dita di Thanos che, con loro, si è portato via mezzo universo riuscendo, di fatto, a compiere la missione che si era prefissato anni prima: salvare lo stesso universo dalla sovrappopolazione che ne minaccia le risorse limitate.

Eco cosa si richiede dalla casting call per i reshoot di Avengers 4, la cui trama è tenuta sotto strettissimo riserbo:

"Stiamo cercando una Double Photo per le riprese del progetto 'Mary Lou' nell'area di Fayetteville, la tariffa è di 150/12 dollari e sarà necessario un fitting. Le date di questo shooting sono previste per questo mese, ma i giorni sono TBD (to be defined, da definire). Se hai queste caratteristiche inviaci un'email all'indirizzo atlantaextras@gmail.com, invia una foto a 3/4 utilizzando l'esempio di foto che abbiamo appena pubblicato online. Invia tutte le dimensioni, le informazioni di contatto e nell'intestazione dell'e-mail dovrebbe dire "Photo Double for Mary"Lou Submission". Grazie!

Altezza: 5'3 "

Busto: 32,5 B

Vita: 26 "

Fianchi: H: 31 L: 35

Collo: 12

Pantaloni: 25X29

Vestito: 2

Scarpa: 6,5-7

Testa: 22,5

Capelli castani lunghi alle spalle."

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."