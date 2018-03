Avengers 4, lo sceneggiatore su Captain Marvel: "Avrà un potere incredibile!"

Avengers: Infinity War deiuscirà nelle sale ad aprile, ma nel frattempo i registi continuano i lavori su, in uscita il prossimo anno e scritto da, che è oggi tornato a parlare di

L'eroina interpretata da Brie Larson sarà introdotta nel MCU a marzo 2019 nel film stand-alone a lei dedicato a diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, ma sappiamo anche che due mesi dopo la vedremo in azione al fianco di Iron Man e compagni nel quarto capitolo del franchise crossover, che a quanto pare metterà la parola fine alla vita di diversi super del MCU.



Parlando del personaggio, comunque, Markus ha spiegato di essere entusiasta, dichiarando: "Beh, sono davvero eccitatissimo all'idea di vederla nel film. Sapete, Avengers 4 non esiste ancora, almeno non propriamente, quindi stiamo seguendo quella che consideriamo una buona intenzione, al momento [forse la introdurranno in fase di reshooting?]. Una cosa è certa: questa avrà una scala di potenza che non esiste ancora nel MCU!".



Stando anche al fatto che Chris Evans ha annunciato il ritiro dal MCU dopo Avengers 4, Captain Marvel potrebbe sostituire il Primo Vendicatore in quanto a potenza fisica, ma resta comunque tutto da vedere. Vi ricordiamo comunque che Avengers: Infinity War è atteso nelle sale italiane il prossimo 25 aprile 2018.