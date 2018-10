Avengers 4: ci sarà una minaccia peggiore di Thanos? Nel frattempo, Jeremy Renner...

Mentre i Vendicatori fronteggiavano Thanos l'attore che interpreta Occhio di Falco, Jeremy Renner, era impegnato in altre attività, canore, per la precisione. Per quanto riguarda invece Avengers 4, un recente rumor vorrebbe la squadra di fronte a una minaccia anche peggiore di quella rappresentata da Thanos...

La descrizione di un merchandise di Avengers 4 ha messo in testa a diverse persone un'idea... Ecco cosa recita il packaging leaked:

"L'Asgardiano Thor brandisce il potente Stormbreaker in una battaglia che lo vede impegnato contro nuovi nemici. Rocket si allea con un nuovo equipaggio per proteggere la galassia da una minaccia ancora più grande."

Il "nuovo equipaggio" di Rocket dovrebbe essere costituito dalla squadra dei Vendicatori. Rocket - essendo l'ultimo membro superstite dei Guardiani della Galassia, insieme a Nebula (Karen Gillan), si riprende con l'obiettivo di vendicare i suoi amici caduti per mano di Thanos in Avengers: Infinity War.

Se le indiscrezioni su questi possibili nuovi nemici fossero vere, e se il film in arrivo si intitolerà effettivamente Annihilation, potremmo vedere Annihilus, il governatore della Negative Zone scatenare il suo esercito invasore galattico noto col nome di Annihilation Wave. Annihilus è tradizionalmente un nemico dei Fantastici 4, quindi vedremo cosa succederà.

Prima di essere licenziato, per la cronaca, James Gunn aveva in mente di ampliare l'universo (fisico), nel quale le storie della Marvel cinematografica sono ambientate. Vedremo se l'intento verrà mantenuto anche adesso che il regista non lavora più alla Casa delle Idee.

E Occhio di Falco? intanto lui in Avengers 4 ci sarà ma... cos aha fatto nel frattempo? L'attore che lo interpreta, Jeremy Renner, nella "pausa" dagli eventi di Infinity War, pare si sia cimentato nel canto: Sam Feldt ha infatti recentemente pubblicato una canzone intitolata "Heaven Don't Have a Name" e a cantarla è proprio l'interprete del personaggio di Clint Barton!

"Sono sempre stato un fan dei film di Jeremy Renner e delle sue performance di attore." Ha detto Feldt in una dichiarazione rilasciata tramite Billboard. "Quando poi ho scoperto che sapeva anche cantare l'ho contattato e abbiamo lavorato alla sua vocalità insieme." Non ci resta che andare a cercare questa canzone in giro, che ne dite?