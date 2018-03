Avengers 4 sarà un film totalmente differente da Infinity War

Con Avengers: Infinity War in uscita il prossimo 25 aprile in Italia, i fan hanno già un occhio puntato al quarto film sui Vendicatori - ancora senza un titolo - in arrivo nei cinema per maggio 2019.

E nonostante tutte le speculazioni, il co-sceneggiatore di Avengers: Infinity War e di Avengers 4, Stephen McFeely, chiarisce che il quarto capitolo sarà totalmente differente da Infinity War: "Non puoi avere il secondo, senza avere il primo. La nostra speranza è che sia un po' come avere la colazione e poi il pranzo.".

"Non sarà come mettere in pausa e poi cliccare nuovamente play" spiega Christopher Markus "sono due film totalmente differenti. Siamo stati molto espliciti nel non voler fare un grande film diviso in due. Non è Parte Uno e Parte Due, perché questo vorrebbe dire dividere una pellicola a metà. Non vogliamo che la gente lo pensi perché non è cosi".

"Avengers 4 è il film Punto Interrogativo" spiega Anthony Russo "Sarà più un'avventura epica nel senso più classico del temine, con grosse poste in gioco molto emotive". Ma su cosa tratterà vige ancora il silenzio stampa, anche se i due fratelli affermano: "riguardatevi Civil War e avrete degli indizi di cosa vedrete nel film".