Avengers 4 sarà ancora più 'grosso', novità sugli One-Shot e sulla... fine dell'MCU

Con l'arrivo di Avengers: Infinity War, la sua corsa al box-office mondiale appena iniziata e tutte le speculazioni post-visione, è giusto parlare anche di Avengers 4, il film ancora senza un titolo sui Vendicatori in arrivo a maggio 2019.

E gli sceneggiatori di entrambi i due episodi, Christopher Markus & Stephen McFeely, stuzzicano - e non poco - i fan con delle nuove dichiarazioni su Avengers 4: "Sicuramente siamo molto felici sul come stia venendo fuori. Anche perché Avengers 4 è persino migliore del film che avete appena visto. E soprattutto è molto più grosso!".

Sicuramente la curiosità c'è tutta, ma per ora i fan dovranno soltanto speculare su quello che hanno visto sul grande schermo e attendere novità entro la fine dell'anno.

Parlando della pellicola, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato del possibile 'finale' al Marvel Cinematic Universe e la sua visione del progetto nel suo insieme: "L'intenzione di Infinity War e di Avengers 4 è sempre stata quella di portare un finale a più di 10 anni di film, una storia che si spalma in 22 pellicole e che non è mai stata fatta fino ad oggi. Quando hai personaggi come Spider-Man o Batman o James Bond o Iron Man, che sono reboottati continuamente su pellicole e nei libri o fumetti, non sempre ottieni quel 'finale'. Ed è quello a cui abbiamo puntato noi. Non vuol dire che il Marvel Cinematic Universe, ma che porteremo una conclusione ad una narrazione che dura da 22 pellicole".

Infine un piccolo aggiornamento sui Marvel One-Shot, i cortometraggi apparsi nelle edizioni home video dei film, grazie a Louis D'Esposito, co-presidente della Marvel: "Siamo semplicemente troppo occupati. La Disney vorrebbe che li facessimo, noi vorremmo farli e continuo a promettergli che li faremo... ma continuo a non mantenere le promesse".