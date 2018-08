Avengers 4, i Russo sull'evoluzione del rapporto tra Captain America e Vedova Nera

In attesa di conoscere il titolo ufficiale di Avengers 4 e di qualche materiale, intervistati dalla rivista Wired i fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War e dell'ultimo crossover Marvel, sono quest'oggi tornati a parlare del film in relazione al rapporto tra Captain America e Vedova Nera.

I registi hanno cominciato la loro avventura nel MCU con Captain America: The Winter Soldier, film che ha segnato anche una prima, stretta collaborazione tra i personaggi interpretati da Chris Evans e Scarlett Johannson. In Captain America: Civil War, poi, Vedova Nera si è inizialmente alleata con Iron Man, per poi tornare tra le fila di Cap, e da quegli eventi a Infinity War sono passati due anni, nei quali i due, insieme a Falcon, hanno rafforzato il loro legame, facendosi forza a vicenda e componendo un proprio nucleo segreto.



Proprio sull'evoluzione del loro rapporto, così, i Russo hanno dichiarato: "Una delle cose di Winter Soldier che abbiamo trovato più interessanti è stata quella di associare Cap, grande esempio di moralità, con Vedova Nera, che ha invece tante sfumature di grigio. Da lì i due sono poi cresciuti insieme e quando li vediamo in Infinity War hanno passato due anni come Vendicatori Segreti. Adesso sono come una famiglia. Lei, Sam Wilson e Steve Rogers. Questo li ha rafforzati in tantissimi modi differenti, e in Avengers 4 vedremo come".



Vi ricordiamo che Avengers 4 è atteso nelle sale il 25 aprile 2019.