Avengers 4: Robert Downey Jr. ci ricorda CHI è che regge tutto l'MCU!

ci mostra, se non fosse ancora cosa chiara per qualcuno, chi è che sostiene il Marvel Cinematic Universe ormai da 10 anni: le radici vere di questo straordinario universo poggiano sulle spalle del nostro... E chi può contestarlo?

Il peso del mondo è tutto sulle spalle di Robert Downey Jr.: almeno quello che comprende l'Universo Marvel! L'attore ha postato una simpatica foto di sé mentre, in posa da Atlante, sostiene il logo degli Avengers ai Pinewood Studios, ad Atlanta.

Nel post scrive: "Ciao Ragazzi festaioli, sto ancora facendo la mia parte per sostenere l'MCU,,, e voi? Preparatevi, il meglio deve ancora arrivare... #represent #teamStark @marvelstudios @therealstanlee #alldaylong #theAteam #infinitywar #theAvengers credit @chuckzlotnick"

Ma come l'hashtag #TeamStark, di nuovo? Beh, la verità è che anche in Avengers: infinity War vedremo nuovi confronti tra Cap (Chris Evans), e il tycoon: la Civil War non è ancora finita!

Tempo fa Robert Downey Jr. aveva detto questo, riguardo l'ulteriore fase di dissapori tra il suo personaggio e quello interpretato da Evans: "E' durissima per me, perché guardo Evans, e vorrei solo avvicinarmi a lui, annusarlo, dirgli che lo trovo bene con quegli occhiali da sole, quando arriva per pranzare. E poi mi ritrovo a fissarlo come se volessi infilzarlo con dei pugnali, con la furia folle!"

Ne vedremo delle belle! Stay tuned, perché Avengers: Infinity War arriva in sala a partire dal prossimo 25 aprile in Italia!

La sinossi di Avengers: Infinity War recita: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."