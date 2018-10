Avengers 4, un rumor suggerisce il ruolo di Katherine Langford (e non è Kate Bishop!)

Recentemente abbiamo che Katherine Langford si è unita al cast di Avengers 4 in un ruolo misterioso, e adesso nuovi rumor riguardanti il film avrebbero rivelato l'identità del suo personaggio.

Nelle scorse ore si era fatta largo la teoria secondo la quale la Langford avrebbe interpretato Kate Bishop, seconda Occhio di Falco nella serie a fumetti Marvel, così da essere lanciata in vista di una serie stand-alone dedicata ai due arcieri. Ma adesso il sito MCU Cosmic afferma che, secondo alcune informazioni ricevute negli scorsi minuti, la giovane attrice interpreterà la figlia di Tony Stark e Pepper Potts!

Sappiamo che probabilmente Avengers 4 sarà ambientato molti anni dopo gli eventi di Infinity War, e che quasi certamente sarà incentrato sui viaggi nel tempo. Il rumor però non chiarisce se il film prenderà luogo esattamente vent'anni dopo per giustificare l'età della Langford oppure se la figlia di Tony Stark comparirà in uno dei viaggi nel tempo e/o dimensionali che gli Avengers dovranno affrontare per sistemare l'Universo.

Una recente teoria, che vi abbiamo illustrato domenica, si basa sul fatto che Nick Fury fosse a conoscenza di tutto ciò che sarebbe accaduto nel MCU dagli eventi del primo Iron Man allo schiocco di dita di Thanos, avendo visto il futuro in Captain Marvel (ambientato negli anni '90).

