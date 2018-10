Avengers 4: rivelato finalmente il titolo dell'atteso crossover Marvel?

Se c’è una notizia tra le più attese tra i fan della Marvel, è sicuramente il titolo della seconda parte del crossover dedicato agli Avengers, il quarto per la precisione.

Per alcuni mesi si sono rincorse le voci più disparate, da quelle che volevano il titolo Avengers Forever a Avengers: Endgame; ricordiamo che inizialmente i Marvel Studios avevano intitolato le due pellicole Avengers: Infinity War - Parte I e Parte II, ma i piani successivamente sono cambiati. Adesso un nuovo rumor sembra suggerire che il titolo sarà Avengers: Annihilation. La voce pare provenire direttamente dalla foto postata qualche tempo fa dai fratelli Anthony e Joe Russo, dove nella didascalia avevano precisato di “guardare più a fondo”. In molti avevano notato che due oggeti formavano due lettere A, e in molti avevano pensato ad Avengers: Assemble, ma il titolo è già stato utilizzato per il mercato britannico del primo film di Joss Whedon; il rumor più recente vuole che le due A in realtà indichino proprio Avengers: Annihilation.

Vedremo se stavolta il rumor succitato si rivelerà fondato.

Avengers 4 arriva in sala a maggio 2019. Per adesso vi postiamo la sinossi del capitolo precedente, Avengers: Infinity War, attualmente disponibile in home video: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."