Avengers 4: le riprese del film sono ufficialmente terminate!

Le riprese di Avengers 4 sono ufficialmente terminate: ad annunciarlo i registi Anthony e Joe Russo sul proprio account Twitter, dando il via a ben due conti alla rovescia.

Il primo, quello più a lungo termine, segna ovviamente l'attesa per il rilascio del film nelle sale, che avverrà ad aprile 2019. Il secondo, che scadrà prima, riguarda l'ufficialità del titolo, che i fan stanno aspettando fin dall'uscita nelle sale di Avengers: Infinity War.

In calce all'articolo potete trovare il tweet dei Russo, che oltre alla scritta #wrapped è caratterizzato dalla criptica immagine di ... chi lo sa? Che si tratti della misteriosa tecnologia che i registi hanno mostrato in alcune foto nelle settimane scorse, e che i fan hanno teorizzato sia il mezzo col quale i personaggi torneranno indietro nel tempo? Bisognerà aspettare per averne la certezza.

Quel che è certo è che Avengers 4 arriverà ad aprile 2019. Il cast comprenderà Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson.