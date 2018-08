Avengers 4: i reshoot suggerirebbero più tempo trascorso in Wakanda!

Le riprese aggiuntive di Avengers 4, il quarto cinefumetto, ancora senza titolo, sui Vendicatori, potrebbero suggerire ulteriore tempo trascorso nella nazione di T'Challa, Wakanda. Ecco il report. Allerta SPOILER di Infinity War.

A quanto pare le riprese aggiuntive di Avengers 4 potrebbero lasciar intendere che sarà aggiunto del tempo in Wakanda al prossimo film dedicato ai Vendicatori Marvel.

Lo ha riportato in un post social Atlanta Filming e ve lo mostriamo in uno screenshot in calce alla notizia. Dal momento che Avengers: Infinity War termina proprio nella nazione di T'Challa, non è improbabile pensare a delle riprese fatte proprio in quel luogo e, visto che è anche uno dei posti più avanzati tecnologicamente di tutto il mondo, è naturale che ci siano diverse scene ambientate lì.

Inoltre c'è Shuri, la sorellina di T'Challa in Wakanda e, visto che lei è il personaggio più intelligente di tutto il Marvel Cinematic Universe, di certo avrà un ruolo importante nel tentativo dei Vendicatori rimasti di dare a Thanos quello che si merita: in fin dei conti lei ha perso suo fratello a causa dello schiocco di dita del Titano! Chissà... Voi sareste contenti di vedere più scene ambientate in Wakanda? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."