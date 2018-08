Avengers 4: il regista di Ant-Man & The Wasp non smentisce una popolare teoria!

Peyton Reed, il regista di Ant-Man & The Wasp, in un'insolita intervista ha confermato che una particolare teoria popolare riguardante l'attesissimo Avengers 4 è del tutto plausibile.

E' consuetudine che gli autori del Marvel Cinematic Universe smentiscano e/o si rifiutino di commentare le tante teorie da web riguardanti i film più attesi del franchise di Kevin Feige, ma nel corso di una recente intervista Reed si è divertito a stuzzicare i fan.

Con più di qualche richiamo a Captain America: Civil War, il sequel di Ant-Man è apparentemente un film quasi del tutto autonomo nel contesto del Marvel Universe. Questa autonomia viene spazzata via nella scena mid-credit, quando gli eventi di Avengers: Infinity War irrompono nel film di Reed e Hank Pym, sua moglie Janet e sua figlia Hope vengono trasformati in cenere dallo schiocco di dita di Thanos visto nel finale del film dei fratelli Russo. Di conseguenza Scott Lang è ora intrappolato nel Regno Quantico, ma a catturare l'attenzione di alcuni fan sono state le ultime parole di Janet Van Dyne, la Wasp originale.

Il personaggio di Michelle Pfeiffer, infatti, prima di essere disintegrata per volontà di Thanos, afferma che il Regno Quantico è pieno di piccoli vortici temporali: questa particolare frase ha alimentato la speculazione secondo cui la trama di Avengers 4 sarà basata sui viaggi nel tempo, per molti unico modo per resettare il genocidio di Thanos.

Il regista Peyton Reed, in un'intervista con l'Huffington Post, non ha negato questa teoria, anzi l'ha addirittura sostenuta: "Sulla base della scienza che abbiamo creato nel primo film e in questo sequel, non escludo questa possibilità", ha spiegato Reed. "Perché, ancora una volta, abbiamo a che fare con un vortice temporale. Potrebbe succedere."

Chiaramente questa è tutt'altro che una conferma ufficiale, e anzi i Marvel Studios si sono dimostrati dei veri e propri maestri del depistaggio, giocando molto sulle aspettative dei fan per poi andare in tutt'altra direzione (ricordate che alla vigilia di Avengers: Infinity War tutto il mondo pensava che a morire sarebbero stati Iron Man e Captain America, vero?).

Avengers 4 arriverà ad aprile 2019, e sarà preceduto da Captain Marvel, la cui uscita è prevista per marzo 2019.