Avengers 4: quando vedremo il primo trailer del quarto film? Rispondono i registi!

Anthony e Joe Russo ci danno qualche indicazione riguardo le "tempistiche" del trailer di Avengers 4. Certo, c'è ancora in sala il terzo film, ma chi l'ha visto, non vede l'ora di saperne di più sul quarto!

Minimo dovremo aspettare la fine della programmazione in sala di Avengers: Infinity War, visto che, altrimenti, sarebbe spoilerosissimo... Otre alla constatazione dell'ovvio, vediamo cosa hanno dichiarato i registi sullo stato della lavorazione del quarto film, ancora senza titolo, sui Vendicatori:

"Non abbiamo ancora realizzato nessun "cut" del film, per adesso. Dobbiamo vedere... di certo ci vorranno ancora due o tre mesi."

Anthony Russo ha anche aggiunto che ci sono ancora delle riprese aggiuntive da fare, e che il processo creativo dietro la pellicola è ancora lungi dall'essere concluso:

"Joe e io ne parliamo sempre, c'è questo "detto cinematografico" che recita:Un film si realizza tre volte: quando lo scrivi, quando lo riprendi, e quando lo modifichi. E quindi, in questo momento, non abbiamo apportato alcuna modifica, ma non solo: non abbiamo nemmeno finito di girare tutto! Ci servono altre riprese per completare il film, anche se ne abbiamo girata la maggior parte."

Comunque, visto che il trailer di Avengers: Infinity War è uscito a dicembre, e il release è stato aprile, crediamo che non vedremo davvero nulla prima della fine dell'anno: voi che ne dite?

