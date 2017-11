Avengers 4: quando scopriremo il titolo ufficiale del film?

Lo sappiamo: deve ancora usciree vogliamo già sapere il titolo del quarto episodio sui Vendicatori. Però la curiosità è molta, ed il fatto che iabbiano deciso di non rivelarlo, crea ancora più hype tra i fan.

E mentre continuano ad arrivare possibili dettagli da questo atteso Avengers 4, il sito Den Of Geek! ha parlato con il presidente dei Marvel Studios in persona, Kevin Feige, per capire quando lo studio pensa di rivelare questo titolo.

Il sito specula sulla possibilità che il titolo venga rivelato alla fine di Avengers: Infinity War, magari in una sorta di sequenza post-titoli di coda, e Feige sembra non smentire l'ipotesi: "Si, potrebbe essere cosi. O in questo modo oppure lo riveleremo subito dopo l'uscita di Infinity War".

In ogni caso, c'è da aspettare.