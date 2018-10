Avengers 4: i pupazzetti LEGO leaked contengono spoiler!

A quanto pare alcune mini action-figure di Avengers 4 fatte da LEGO potrebbero nascondere degli SPOILER del film diretto dai fratelli Russo. Vediamo di cosa si tratta.

Intanto l'immagine la potete vedere in calce alla news, nel post Instagram, la cui descrizione potrebbe contenere dei mini-spoiler del quarto cinecomic dedicato alle avventure dei Vendicatori Marvel.

Le descrizioni di questi pupazzetti LEGO dicono che forse Hulk, Iron Man e Thanos potrebbero fare un "viaggio nello spazio" e che Tony Stark potrebbe addirittura addentrarsi nel Regno Quantico con Scott Lang e raggiungere la "Quantum Realm City".

Inoltre le action figure ci danno un'idea dei look di Thor, Cap, Captain Marvel nella divisa Kree e Occhio di Falco in quella che sembra essere la sua tenuta da Ronin. Se sia vero oppure no non lo possiamo confermare.

Vedremo se saranno confermate queste descrizioni oppure no nei prossimi mesi. Per adesso vi ricordiamo la sinossi del terzo film dedicato ai Vendicatori, disponibile in tutti i formati home video. "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."



UPDATE: l'acount IG ha rimosso la foto.