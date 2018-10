Avengers 4: preparate i fazzoletti, Iron Man saluta Captain America via social

Robert Downey Jr. ha la risposta perfetta al tweet di commiato di Chris Evans dal Marvel Cinematic Universe. Diamo un'occhiata a ciò che ha da dire l'interprete del Tycoon fictional più amato degli ultimi anni.

All'inizio di questa settimana, Chris Evans ha condiviso un messaggio sincero con i fan, che sembra segnare la fine della sua carriera Marvel Cinematic Universe ora che le riprese di Avengers 4 si sono concluse. L'idea che Evans non sia più Captain America è triste per i fan, ma forse anche per i colleghi, uno in particolare. Vediamo cosa ha da dire Robert Downey, Jr

La star di Iron Man ha usato Twitter per condividere la sua risposta al messaggio di Evans in un mashup strappalacrime di Avengers: Infinity War e l'amato franchise Toy Story:

"Robert Downey Jr

✔

@RobertDowneyJr

Sappiamo tutti chi è il vero sceriffo in città @ChrisEvans"

L''immagine che accompagna il post vede Buzz e Woody di Toy Story reinventati come Iron Man e Capitan America con la scritta "To Infinity War And Beyond".

Lacrime. Ma sapevamo già da diverso tempo che, prima o poi, questo meraviglioso gruppo di attori si sarebbe diviso. Vedremo se sarà un addio definitivo oppure no. Per adesso tirate pure fuori i fazzoletti.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.