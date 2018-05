Avengers 4 potrebbe non essere la 'fine', la Marvel prepara un nuovo franchise?

I Marvel Studios, secondo alcune dichiarazioni di qualche settimana fa, hanno dei piani per pellicole fino al 2025 ma per ora non conosciamo i titoli dei film che ci proporranno nei prossimi anni.

In una nuova intervista, Bob Iger della Walt Disney Pictures ha affermato che sta già lavorando a stretto contatto con i Marvel Studios per il futuro del Marvel Cinematic Universe: "Ci incontriamo regolarmente e giornalmente con la Marvel, e stiamo pianificando film Marvel che ci accompagneranno per i prossimi dieci anni". Tra questi potrebbe esserci un nuovo franchise sulla scala degli Avengers: "Stiamo cercando di lanciare un franchise che vada oltre gli Avengers, ma questo non preclude la possibilità di vedere altri Vendicatori lungo il cammino. Ma non abbiamo ancora fatto alcun annuncio".

Nonostante questo, Iger conferma che il franchise degli Avengers potrebbe non concludersi con Avengers 4: "Vista la popolarità del franchise e dei personaggi, non credo che le persone debbano pensare ad una conclusione per gli Avengers". "Ma" spiega Iger "Avengers 4 avrà una conclusione significativa per questa saga".

Ovviamente le possibilità sono infinite per la Marvel, sopratutto con Iger che assicura che ci sono cosi tanti personaggi a disposizione (e altrettante storyline da adattare) da avere piani per tantissimi anni a venire.