Avengers 4: potenziale nuova descrizione del trailer, Quicksilver tornerà?

In attesa di vedere qualcosa di ufficiale, torniamo a parlare dell'attesissimo Avengers 4, che uscirà nei cinema di tutto il mondo a maggio del 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

Visti i possibili viaggi del tempo (o nel Regno Quantico?) rumoreggiati per la pellicola, è stato chiesto all'attore Aaron Taylor-Johnson se c'è la possibilità che il suo Quicksilver, ucciso alla fine di Avengers: Age of Ultron, possa tornare nella pellicola. La risposta dell'attore, però, è piuttosto breve ed una doccia gelata per i fan che speravano di rivederlo sul grande schermo: "Non c'è alcuna conversazione a riguardo al momento". Questo non vuol dire che Quicksilver non possa apparire a sorpresa nel film, ma è alquanto prematuro parlarne!

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato una presunta descrizione del trailer di Avengers 4. Oggi ne è apparsa un'altra: anche questa tutt'altro che confermata, naturalmente. Molti credono che questa nuova descrizione sia più veritiera dell'altra, noi lasciamo a voi il giudizio e ve la riportiamo ricordandovi, ancora una volta, di prenderla 'con le pinze'.

"Thanos, fuori campo: "Il mio destino non si è ancora avverato". Vediamo Tony ferito, confuso, ancora su Titano. "Minacce ben più grosse sono nate per cancellare l'equilibrio che ho raggiunto perdendo qualcosa... ed io... non verrò cancellato". Una scena con Cap e Banner ad un tavolo con Visione che appare e scompare. La navicella di Peter Quill si alza in volo. Tony, con le lacrime agli occhi: "Fury aveva ragione. Dal primo giorno". Tony è in un garage, di fronte a 3 armature differenti. "Farò qualsiasi cosa affinché questo non accada di nuovo...". Schermo nero. Tony con un vestito dello SHIELD che cammina verso la telecamera, con dei soldati dietro di lui. Vediamo Ant-Man nel Regno Quantico. Lo vediamo correre e fermarsi di fronte ad una sorta di portale verde. Scott Lang cammina per strada con abiti civili.

Scott: "Penso... potrei avere un modo per aiutarvi". Non è chiaro con chi parla. Vediamo il trono di Wakanda vuoto, vediamo Shuri, M'Baku e Okoye. Schermo nero. "Questa non era la nostra battaglia..." spiega Okoye. In una stanza Captain America è a braccia consorte. Accanto a lui Rhodey, Rocket e Thor: si trovano a Wakanda. Cap: "dobbiamo farlo bene...". Banner: "Cap non sappiamo nemmeno da dove iniziare... Thanos se ne è andato. Ha vinto". Thor: "Beh... allora faremmo meglio a metterci al lavoro".

Rhodey indossa l'armatura. Non sembra nanotecnologia ma ricorda il modo in cui la maschera di Star-Lord viene fuori. Thor: "sei pronto per questo?". Rocket: "Beh... se non lo sono...". Pausa, la musica finisce "cosa altro potrei perdere?". C'è una scena sul Bifrost con Thor, War Machine e Rocket. Vediamo il Guanto dell'Infinito ancora danneggiato, vediamo Nebula e Banner. Thor: "abbiamo bisogno di un esercito per fronteggiare Thanos". Thanos indossa la sua armatura. "Il tuo è l'unico abbastanza formidabile da darci una possibilità". Thanos ha in mano una doppia spada. Vediamo la Vedova Nera, Tony in armatura, Captain America con il nuovo costume e Banner con un costume viola. Thor: 'ci aiuterai?'. "E' da un po' che non vengo sulla Terra": è Captain Marvel: 'ok, andiamo!'. E' arrabbiata, vola verso qualcosa, occhi luminosi, fiamme intorno a lei, dà un pugno. Appare il titolo con la musica degli Avengers.

Rocket fissa alcuni schermi del pc ed in una c'è un costume bianco. Rhodey: 'ho visto tante cose folli, ma un procione parlante?... sicuramente supera tutto il resto'. Rocket 'oh se avessi avuto un unità ogni volta che l'ho sentita...". Thor sorride."