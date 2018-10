Avengers 4: per Mark Ruffalo la foto dei Russo è uno spoiler!

Non molto tempo fa i fratelli Russo hanno postato una foto criptica con la quale hanno comunicato ai fan la fine delle riprese di Avengers 4. In molti hanno provato a capire di cosa possa trattarsi e Mark Ruffalo ha un'idea di cosa potrebbe essere.

Uno spoiler! Sì, avete capito bene. L'attore che interpreta ormai da tantissimo tempo il ruolo di Hulk nel Marvel Cinematic Universe ha recentemente detto che, secondo lui, quella foto è spoilerosissima e quindi il fatto che i Russo (lo ricorderete) l'abbiano bonariamente "licenziato" per aver spifferato il titolo al Jimmy Fallon show (criptato), è assurdo. Date pure uno sguardo al tweet dell'attore in calce alla notizia!

Naturalmente, se Ruffalo ha scritto che è uno spoiler deve saperne certamente più di noi, e questo anche se non viene detto un granché agli attori che lavorano ai film del Marvel Cinematic Universe. Ricordate di quando Tom Holland ha rivelato che stava combattendo (in una scena), ma non aveva idea di chi fosse il suo avversario e quindi andava chiedendo a tutti sul set se qualcuno dei presenti avesse delle scene con Spider-Man in quel giorno di riprese?

La foto della quale Ruffalo si riferisce è quella che mostra una luminosissima luce bianca attraverso la quale si scorge un'indescrivibile sagoma. In tanti hanno pensato che fosse un riferimento al Regno Quantico. Chissà? Avengers 4 arriva in sala il prossimo anno, nel 2019.

