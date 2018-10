Avengers 4: Pepper Potts è Rescue nella prima foto in armatura!

Ecco a voi Miss Pepper Potts nella prima foto nella quale indossa l'armatura di Rescue! L'avevano detto, in giro, che l'avremmo vista ed eccola qui, finalmente. È un first look che sa molto di selfie, comunque date pure uno sguardo!

Gwynet Paltrow appare, in questa fotografia, in quella che sarà la sua tuta da combattimento. Se pensate che, per adesso, non abbiamo al più pallida idea di nulla rispetto a quanto accadrà nell'ultima pellicola dedicata ai Vendicatori, questa prima immagine non è assolutamente poco e potrà farci passare un po' il tempo mentre continuiamo ad aspettare notizie sul trailer e sul titolo del film.

Diretto da Anthony e Joe Russo Avengers 4 è un film che vedrà concludersi la saga dei Vendicatori, almeno per adesso. L'ultima volta li avevamo visti intenti a combattere un Titano Pazzo, Thanos, interpretato da Josh Brolin, che ha fatto e disfatto come gli è parso e piaciuto, nonostante i grandi sforzi degli Eroi Più Potenti della Terra. Chissà cosa accadrà in futuro? Non ci resta che attendere.

Questa è la caption del tweet che vedete in calce:

"HollywoodNewsIndia

@HN_INDIA

First Look a @GwynethPaltrow's Rescue Suit for Avengers 4. #Avengers4 #GwynethPaltrow"

Avengers 4 arriva al cinema nel 2019.