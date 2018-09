Avengers 4: un nuovo, bellissimo fan poster fa capolino online

La notizia che segue potrebbe contenere degli spoiler su Avengers: Infinity War per cui, se non avete ancora visto il terzo capitolo sulle avventure dei Vendicatori MCU, non proseguite oltre.

Avengers: Infinity War ci ha fatto vedere diverse perdite nelle fila degli eroi più potenti della Terra e quindi di certo non possiamo che aspettarci un quarto capitolo pieno d'azione per i Vendicatori del Marvel Cinematic Universe. Però, come sapete, qualcuno mancava nel cinefumetto numero 3. Occhio di Falco, per esempio!

Un fan ha pensato bene di creare un poster della prossima avventura Marvel che mostra, oltre ai Vendicatori rimasti in vita dopo lo schiocco di dita di Thanos, anche Clint Barton insieme alla Vedova Nera, Captain America, Iron Man, Captain Marvel, Thor e Hulk.

Date un'occhiata in calce alla news e diteci cosa ne pensate nei commenti, qui sotto.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 4 arriverà nelle sale cinematografiche americane il prossimo maggio, nel 2019 cioè.