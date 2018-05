Avengers 4 non sarà quello che i fan si aspettano, gli sceneggiatori su una morte

Mentre Avengers: Infinity War continua a sbancare i botteghini di tutto il mondo, gli sceneggiatori Christopher Markus & Stephen McFeely hanno stuzzicato - e non poco - i fan riguardo Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

ATTENZIONE! SPOILER!

Durante un'intervista, i due sceneggiatori di Avengers: Infinity War hanno chiarito che la morte ed il dolore di questo film non saranno 'spazzati via' cosi facilmente in Avengers 4 come pensano molti fan, ma sarà un film differente e totalmente complesso.

"Avengers 4 non farà quel che pensate. E' un film diverso da quello che vi siete immaginati. Le morti sono reali. Vogliamo dirvi che sono reali, e prima le accettate, prima potete passare al prossimo stadio del dolore" hanno spiegato i due "Mettiamola cosi: Infinity War è un film molto maturo per essere un blockbuster. Si, è divertente, ma è molto maturo, e Avengers 4 non sarà da meno. Vogliamo sorprendervi. E' fatto dallo stesso studio, dalle stesse persone. Sono stati scritti allo stesso tempo, girati insieme. Sono chiaramente collegati ma sono due pellicole differenti".

Ai due è stato poi chiesto se, tornando indietro, e guardando il successo di Black Panther, avrebbero cambiato idea sull'uccidere il personaggio di Pantera Nera: "Lo faremmo ancora. Quando abbiamo scritto Infinity War, e quando lo abbiamo girato, non era ancora uscito Black Panther, non sapevamo che sarebbe stato cosi bello, che avrebbe avuto quell'impatto sul pubblico. Ma dovevamo trattare tutti questi personaggi allo stesso modo. Le persone che ci lasciano alla fine di Infinity War sono i protagonisti dei loro franchise. E Black Panther non è diverso.".