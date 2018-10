Avengers 4, nelle riprese aggiuntive ad Altanta utilizzati fumo e cenere. Ipotesi e foto

Poche ore fa i fratelli Russo hanno annunciato via Twitter la fine delle riprese aggiuntive dell'attesissimo Avengers 4, che si sono concluse ad Atlanta, location dalla quale adesso arriva una foto che ha attirato non poco l'attenzione dei fan e che mostra in sostanza solo fumo e cenere.

La foto che trovate in calce, soprattutto, mostra una nube che si alza in cielo, e subito i fan - ricollegandosi al finale di Avengers: Infinity War - hanno ipotizzato che possa trattarsi della popolazione di Atlanta (o New York, chissà) che andava in cenere dopo lo schiocco delle dita di Thanos (Josh Brolin) con cui terminava il capitolo precedente.



In realtà parrebbe essere solo fumo. In ogni caso, i fan del thred su Reddit hanno riportato anche la presenza di furgoni e veicoli di emergenza contrassegnati con la scritta "Atlanta" sui cofani e ai lati. Questo dovrebbe suggerire che la città utilizzata per così tanto tempo come location per la produzione ma mai citata direttamente nei film, potrebbe adesso finire in Avengers 4, chissà poi in che modo.



Vi ricordiamo che Avengers 4 vedrà nel cast (tra i tanti) anche Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Brie Larson, Tom Holland, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, per un'uscita prevista nelle sale italiane per il prossimo aprile 2019.