Avengers 4: i Marvel Studios hanno lanciato il conto alla rovescia ufficiale!

Mancano 176 giorni all'uscita in USA di Avengers 4 e i Marvel Studios, nel sito ufficiale dedicato ai film della Casa delle Idee, hanno inserito il countdown ufficiale. Date pure un'occhiata!

La pagina ufficiale dove potete vedere il conto alla rovescia è quella alla quale potete accedere cliccando QUI. E dunque sì, mancano meno di duecento giorni all'arrivo dell'ultimo film dedicato alle avventure dei Vendicatori, almeno in questa Fase 3.

Dalle ultime notizie riportate da molti siti nei mesi passati, quello che forse possiamo aspettarci da Avengers 4 saranno (supponendo), dei salti temporali e, speculando, un salto nel Regno Quantico. Chissà quante e quali di queste idee prenderanno realmente forma nel quarto cinefumetto diretto dai fratelli Russo per la Casa delle Idee?

Quello che sappiamo con certezza è che vedremo tornare il gruppo originario dei Vendicatori. Quello, per intenderci, formato da Vedova Nera, Thor, Occhio di Falco, Captain America, Iron Man e Hulk. Oltre a loro dovremmo vedere arrivare l'Eroina più Potente dell'Universo, Carol Danvers, aka Captain Marvel.

Recentemente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios e produttore di Avengers 4 ha rilasciato un'intervista nella quale accenna al fatto che il Regno Quantico, nel futuro Marvel, sarà davvero importante. Chissà che non ci sia qualcosa di relativo a questo in Avengers 4? Non ci resta che attendere e adesso, con l'orologio che ci hanno regalato i ragazzi della Marvel, la cosa che faremo senz'altro sarà contare il tempo esatto che ci divide da questa pellicola tanto attesa.