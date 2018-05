Avengers 4: la Marvel non consegnerà più sceneggiature complete a Mark Ruffalo

Dopo aver quasi rischiato lo spoiler completo dell’ultimo suo immenso crossover, la Marvel ha preso gli inevitabili provvedimenti nei confronti di Mark Ruffalo.

ALLERTA SPOILER!!! Ricorderete tutti che nel corso di una videointervista concessa alla D23 della Disney dello scorso luglio, Mark Ruffalo e Don Cheadle avevano parlato del loro coinvolgimento nel crossover della Marvel, ovvero Avengers: Infinity War. Il più loquace era stato proprio l’attore che presta volto e corpo a Bruce Banner/Hulk, al centro anche della terza pellicola dedicata al dio del tuono, Thor: Ragnarok.

Tuttavia, al termine della chiacchierata Ruffalo aveva dichiarato: “Aspettate di vedere il prossimo film. Muoiono tutti”. L’affermazione scatenò la reazione di Cheadle che immediatamente blocca il collega: “Amico, amico!”. Dopodiché Ruffalo provò a minimizzare l’accaduto: “No, non tutti. Possiamo tagliarla questa? Possiamo riavvolgere questa parte e tornare indietro? Sono nei guai? Barry si arrabbierà con me?”.

Inizialmente i fan avevano pensato e continuato a pensare che questa scenetta fosse stata improvvisata dai due attori per fini promozionali, ma alla luce di quanto visto in Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo non scherzava affatto e la sua reazione alle sue affermazioni avventate, così come quella di Cheadle, erano del tutto sincere e spontanee. Ruffalo aveva appena spoilerato il finale del film.

Interpellato sulla questione, il co-regista Joe Russo ha rivelato che l’attore non riceverà più gli script integrali dei prossimi film Marvel che lo riguardano, in modo tale da non farsi scappare nulla alle prossime uscite promozionali. Questo vuol dire che Ruffalo non sa nulla riguardo le grossissime sorprese che ci riserverà sicuramente Avengers 4.

Non sappiamo se tale provvedimento è stato preso anche nei confronti di Tom Holland, altro spoileratore seriale.

Nell’attesa che ci venga rivelato il titolo di Avengers 4, su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Avengers: Infinity War.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.