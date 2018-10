Avengers 4: Mark Ruffalo, per i fratelli Russo, è 'ancora licenziato!'

Avengers 4 arriva in sala a maggio 2019 e in questi giorni, dal momento che sono finite le riprese e dovrebbe essere in procinto l'inizio della fase di post-produzione, i fan iniziano ad intravedere la possibilità che il trailer venga pubblicato presto dai Marvel Studios. Per ingannare l'attesa continuano le gag degli addetti ai lavori.

Qualche tempo fa Mark Ruffalo, che si trovava l Tonight Show con Jimmy Fallon, aveva spoilerato il titolo di Avengers 4 anche se, naturalmente, essendo una cosa preparata, nessuno è riuscito a carpire effettivamente il senso del labiale dell'attore.

Poco dopo aver "rivelato" il titolo del quarto cinefumetto sui Vendicatori, Mark Ruffalo è stato pubblicamente bastonato dai fratelli Russo, che l'hanno bonariamente "licenziato" via Twitter. Qualche giorno fa, quando i registi hanno chiuso ufficialmente i lavori con un post che mostrava una foto criptica, tanti fan hanno iniziato a fare supposizioni su quale potrebbe essere il titolo di Avengers 4 ma, poiché Ruffalo è un "addetto ai lavori", ha pensato bene di rivelare a tutti noi che, secondo lui almeno, quello che hanno messo online i Russo non è un piccolo spoiler, è uno spoilerone! Potremmo dissentire, ma ok...

In sostanza l'interprete di Hulk ha usato nuovamente il social network per scrivere che lui è stato licenziato per aver spifferato il titolo del film senza che nessuno lo capisse, mentre i Russo, con quell'immagine, hanno rivelato invece qualcosa di enorme. Senza confermare né smentire, i registi hanno risposto al tweet di Ruffalo con un laconico: "Mark, sei comunque sempre licenziato!"

E dunque, scherzi a parte, alcuni hanno immaginato che la foto dei Russo possa essere un riferimento al Regno Quantico. Se questa cosa si rivelerà o meno veritiera lo vedremo. Per adesso accontentiamoci di queste micro-gag, per passare un po' il tempo in attesa delle cose serie, del lancio del trailer magari, oppure almeno della rivelazione del titolo! I tweet in questione li trovate in calce alla news.

Avengers 3: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

