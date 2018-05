Avengers 4: Letitia Wright ha spoilerato un segreto dal film?

Letitia Wright, l'attrice che dà il volto al personaggio di Shuri nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe aver spoilerato - almeno indirettamente - un piccolo dettaglio da Avengers 4 dei fratelli Russo.

ATTENZIONE! SPOILER!

Avendo visto Avengers: Infinity War - soprattutto il finale -, le dichiarazioni dell'attrice Letitia Wright sono sembrate agli occhi di molti appassionati di tutto il mondo molto 'ambigue'. L'attrice ha, difatti, spiegato nel corso di una nuova intervista: "Chris Pratt è una persona grandiosa. Arrivava, faceva un balletto e poi se ne andava. E' grandioso. Adoro Chris Pratt".

Chris Pratt? Per intenderci, le dichiarazioni sono ambigue perché la Wright e Pratt (che interpreta Peter Quill/Star-Lord) non hanno mai condiviso la scena e dovrebbero aver girato le loro sequenze in giornate differenti. Quindi o la Wright si riferisce ad una pausa dal set di Avengers: Infinity War in cui si sono incrociati oppure veramente si sta riferendo alle riprese di Avengers 4, "spoilerando", dunque, il ritorno di Star-Lord nella pellicola.

Chiaramente, almeno per ora, si tratta di un semplice rumor - o ancora meglio di speculazione e nulla di più.

La Wright tornerà ad interpretare Shuri nel Marvel Cinematic Universe e si è definita spesso e volentieri, pronta ad indossare i panni di Pantera Nera in futuro.