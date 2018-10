Avengers 4: Karen Gillan svela una nuova immagine di Nebula

La febbre per Avengers 4 sta salendo ogni giorno di più, e la star Karen Gillan ha appena contribuito a farla aumentare postando sul suo account ufficiale di Instagram una nuova foto ufficiale di Nebula.

Come al solito, trovate l'immagine in questione in calce all'articolo.

In una recente intervista, la Gillan aveva rivelato che per il suo personaggio inizialmente era stato previsto un arco narrativo molto più breve. "Quando abbiamo girato il primo Guardiani della Galassia credevo che avrei fatto le mie scene in, tipo, otto-nove giorni, e poi sarei morta. Era questo che c'era scritto nella sceneggiatura in principio. Il fatto che da allora il personaggio abbia trovato il modo di ritagliarsi uno spazio tutto suo, fino ad avere una storyline personale addirittura nei film degli Avengers, per me è stato davvero sorprendente."

L'attrice ha anche precisato che il merito della "lunga vita" di Nebula è da attribuire a James Gunn. "Ricordo che girammo una scena tra Nebula e Gamora, si trattava di uno screen test che non sarebbe finito nel film, ma fu comunque piuttosto emozionante. Iniziai a piangere, mi commossi, e la cosa attirò l'attenzione di James Gunn. Si rese conto che forse avrebbe potuto esplorare maggiormente il rapporto fra le due sorelle, che forse Nebula poteva essere qualcosa di più di una semplice sorella malvagia."

Le riprese di Avengers 4 sono terminate qualche giorno fa, in vista dell'uscita prevista per aprile 2019. In attesa di conoscere il titolo ufficiale del film o la data di rilascio del trailer, vi ricordiamo che il gigantesco cast comprenderà Robert Downey Jr., Josh Brolin, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Sebastian Stan, Benedict Cumberbatch, Paul Bettany, Chadwick Boseman , Benedict Wong, Zoe Saldana, Karen Gillan, Vin Diesel, Dave Bautista, Pom Klementieff, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Tom Holland, Bradley Cooper, Anthony Mackie, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Brie Larson.